آبل تستعد للإعلان عن حواسب جديدة أنحف وأسرع

تستعد آبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين في 10 من يونيو، والذي تُعلن فيه آبل كل عام عن جديد منتجاتها، وخاصةً كل ما يتعلق بالأجهزة المحمولة والمكتبية العاملة بنظام "ماك أو إس إكس".

ويتوقع أن تعلن آبل في مؤتمرها عن الجيل الجديد من حواسبها المحمولة من طرازي "ماك بوك برو" و"ماك بوك آير"، وذلك بحسب "مينجشي كوا" المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة غالبًا والمتعلقة بشركة آبل.

ومن المتوقع أن تحمل أجهزة "ماك بوك" القادمة الجيل الجديد من معالجات إنتل الذي يقدم أداءً أعلى وتوفيرًا في استهلاك البطارية يصل إلى 50% مقارنةً بالجيل السابق، بحسب التقرير الذي نشر عن المحلل وفقًا لمصادره.

وسيكون حاسب "ماك بوك برو" حامل شاشة من نوع "ريتينا" أكثر نحافةً بقليل من الجيل السابق، مع تحسين على الكاميرا التي ستصبح قادرة على تصوير الفيديو بالوضوح الكامل "Full HD" مما سوف يحسن من محادثات الفيديو.

وحسب التقرير أيضاً، سيتم تزويد الجهاز الآخر "ماك بوك آير" بنفس تقنية الميكروفون المزدوج المتواجدة في جهاز "ماك بوك برو".

يُذكر أنه من المتوقع أن تعلن آبل عن الإصدار رقم 7 من نظام التشغيل iOS لأجهزة آيفون وآيباد، بالإضافة إلى الكشف عن النسخة رقم 10.9 من OS X.