"ياهوو" تغلق الواجهة القديمة لبريدها الإلكتروني

قالت شركة "ياهوو" في رسالة أرسلتها لمشتركي خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها إنها تُلزم مستخدميها بالانتقال إلى الواجهة الجديدة عوضاً عن القديمة لأنها ستبدأ بإغلاقها.

وذكرت الشركة أنه بدءاً من اليوم 3 يونيو وعلى مدى الأيام القادمة سيتم بالتدريج إيقاف الواجهة القديمة، وسيظهر للمستخدم رسالة تبلغه بذلك وتطلب منه الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بالواجهة الجديدة.

يُذكر أن أبرز التعديلات على الشروط هي السماح لـ"ياهوو" بقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدم بشكل آلي وتحليلها من أجل عرض الإعلانات الموجهة، وذلك مشابه نوعاً ما لما تفعله جوجل في خدمة بريدها الإلكتروني "جيميل".

وكانت "ياهوو" قد تركت الخيار لمستخدميها في انتقاء الواجهة التي يرغبون في استخدامها وذلك منذ الإعلان عن الواجهة المحدّثة، بالإضافة إلا أنه في حال رفض المستخدم لشروط الخدمة الجديدة يستطيع برنامج خاص تحميل رسائل بريده الإلكتروني المخزنة عن طريق أي تطبيق للبريد الإلكتروني وإغلاق حسابه.