حاسب جديد من فئة الحواسب المحمولة الخفيفة من آيسر

كشفت شركة آيسر عن حاسبها المحمول الجديد Aspire S3-392 الذي ينتمي إلى فئة الحواسب المحمولة الخفيفة، ويحمل الجهاز شاشة بقياس 13.3 إنش تعمل بالوضوح الكامل ضمن فعاليات معرض كومبيوتيكس "2013".

ويعمل الجهاز بالجيل الرابع والأخير من معالجات إنتل وبنظام ويندوز 8 من مايكروسوفت، بالإضافة إلى المعالج، يمتاز الجهاز ببطاقة الإظهار القوية، ويحمل قرصا صلبا بسعة 1 تيرابايت، ويتمتع بهيكل خارجي مصنوع من الألمنيوم.

وأعلنت الشركة عن تقديم نسخة محدّثة من حاسبها المحمول Aspire S7 الذي أطلقته للمرة الأولى العام الماضي، حيث يعمل الجهاز الجديد بالنسخة الأخيرة من معالج إنتل، ويقدم أداء بطارية أعلى بنسبة 33% مقارنةً بجهاز العام الماضي، كما يتمتع بشاشة ذات دقة فائقة.

وقامت آيسر في الأخير بإطلاق نسخة جديدة من حاسب Aspire Z3، وهو حاسبها من نوع "الكل في واحد" الذي يحمل شاشة بقياس 23 إنش، ويتمتع بدقة عالية وتقنية IPS، ودعمت الشركة النسخة المحسنة من الجهاز بالجيل الجديد من معالج إنتل، ومكبرات صوت مدمجة عالية النوعية وقالت بأن الجهاز سيتوفر للبيع بدءًا من 13 يونيو.

