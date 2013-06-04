حاسب محمول ولوحي في نفس الوقت يلائم أذواق الجميع

كشفت شركة ديل الأميركية النقاب عن حاسبها الهجين XPS 11، الذي يمكن أن يعمل كحاسب محمول، أو حاسب لوحي بحسب طريقة توضّع الشاشة القابلة للدوران الخاصة به، وجاء كشف الشركة من خلال مشاركتها في معرض "كومبيوتيكس 2013".

ويعمل الجهاز بمعالج من الجيل الجديد من معالجات إنتل، ويحتوي على مفصل يسمح بطي شاشته البالغ قياسها 11.6 إنش بحوالي 360 درجة وهذا ما يسمح للجهاز استخدامه كحاسب لوحي، وتتميز الشاشة بدقة عالية، كما أنها محمية بطبقة من زجاج مضاد للخدش.

ويرى نائب رئيس الشركة "كيرك شيل" أن سوق أجهزة الحاسب أصبح متنوعا بشكل كبير، فنرى بعض الزبائن يفضلون الحواسب اللوحية، بينما الآخر يفضل الحواسب الهجينة المُرفقة بلوحات مفاتيح كاملة، ورغم توفر العديد من الحواسب اللوحية التي تقدم لوحات مفاتيح قابلة للتركيب، إلا أن "شيل" قال إن سياسة شركته هي صناعة جهاز هجين من قطعة واحدة يكون مناسبا لجميع الاستخدامات.

وذكرت الشركة أنها ستطرح جهازها خلال فترة لاحقة من العام الحالي بنسخة ويندوز 8.1، دون التطرق لمواعيد أو أسعار محددة.

