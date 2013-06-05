بيل غيتس يساهم في تمويل شبكة تواصل اجتماعي للباحثين

انضم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى مجموعة مستثمرين في شبكة تواصل اجتماعي مكرسة للبحث العلمي لتحسين التعاون بين المهنيين في هذا المجال وتبادل المعلومات.

"ريسيرتش غيت" التي اطلقت قبل خمس سنوات في بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة تلقت 35 مليون دولار، خصوصاً من بيل غيتس ومساهمين من سيليكون فاليي.

ويأمل أحد مؤسسي الموقع ورئيسه إيجاد ماديش "تحرير المعرفة من برجها العاجي من خلال رقمنتها وجعلها في متناول الجميع بهدف تسريع التطور العلمي".

إلى ذلك، أوضح ماديش، وهو أحد ثلاثة مؤسسين للشبكة المهنية "هدفي الأول هو تسهيل التقدم من خلال الربط بين الأشخاص المناسبين". ومقر الشبكة راهنا في برلين مع مكاتب في كامبريدج، وينبغي أن يملك الراغب في الانتساب اليها عنوانا بريديا في مؤسسة أبحاث.

من جهتها، تقول الشبكة إن عدد مشتركيها يصل الى 2,9 مليون شخص في 193 بلدا أهمها ألمانيا والهند وبريطانيا والولايات المتحدة.