ويندوز8.1 وميزة الاتصال اللاسلكي المباشر من مايكروسوفت

كشفت "مايكروسوفت" من خلال مدونتها الرسمية، تفاصيل أكثر متعلقة بالنسخة القادمة من نظام تشغيلها الأخير حامل رقم 8.1، بعد أيام قليلة من إعلان مايكروسوفت عن النسخة التجريبية من نظام ويندوز 8.1 التي ستصبح متاحة في 26 يونيو.

وتحدثت الشركة عن ميزة "ميراكاست" كواحدة من الميزات الجديدة في ويندوز 8.1، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر والحواسيب اللوحية بنقل ما يظهر على شاشاتهم لاسلكياً إلى أجهزة التلفاز والشاشات الخارجية الداعمة لهذه الميزة عبر اعتماد الاتصال اللاسلكي المباشر "Wi-Fi Direct".

وسيتضمن ويندوز 8.1 دعم الطباعة عن طريق بروتوكول Wi-Fi Direct، وهي ميزة تتيح للمستخدم إرسال أمر الطباعة لاسلكياً إلى الطابعة عبر التخاطب بين الجهاز والطابعة بشكل مباشر دون وجود حاجة إلى شبكة لاسلكية وسيطة بين الجهازين.

وكانت شركة مايكروسوفت قد تحدثت من قبل عن ميزات أخرى في ويندوز 8.1، منها إعادة زر "ابدأ" وإمكانية الإقلاع المباشر إلى وضعية سطح المكتب التقليدية دون المرور على شاشة البداية، بالإضافة إلى عدد من التحسينات المتنوعة.

وأخيراً، قالت الشركة: "إن ويندوز 8.1 سيتيح للأجهزة مشاركة اتصال الإنترنت عبر شبكات الجيل الثالث أو الرابع لاسلكياً، عبر بثها إلى الأجهزة الأخرى، بحيث يمكن أن يعمل الجهاز العامل بنسخة ويندوز 8.1 كنقطة ساخنة تقوم بتوزيع الاتصال بالإنترنت لاسلكياً".



يذكر أن ميزة الاتصال اللاسلكي المباشر لأجهزة التلفزيون والشاشات الخارجية متوافرة منذ فترة على نظامي أندرويد وiOS.