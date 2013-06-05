2000 شخص يحضرون القمة العالمية لتطبيقات الهاتف المحمول

بدأت القمة العالمية لتطبيقات الهواتف المحمولة أعمالها اليوم حيث قام عثمان سلطان المدير التنفيذي لشركة DU بافتتاح القمة في حفل ضمّ أهم المتحدثين على مستوى العالم وأبرز القادة في مجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام.

وقد قام عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوزيع جوائز مسابقة أفضل تطبيق للهواتف المحمولة على متسابقي المراحل النهائية.

أما عدد التطبيقات التي تم ترشيحها لهذه المسابقة، التي تعد الأولى من نوعها، فقد بلغ 46 تطبيقاً.

والفائزون هم: المستشفى السعودي الألماني، تطبيقات الأعمال: Card 2 Contact، الألعاب: Menor Apps، تطبيقات الترفيه والإعلام: قناة العربية الإخبارية، تطبيقات أساليب الحياة: Cleartrip و

RISE SME: Promomz.

وضم حفل الافتتاح أكثر من 300 من كبار الشخصيات أصحاب الشركات ومطوري التطبيقات وقادة الفكر، وتضمن حفلاً موسيقياً مباشراً يعد الأول من نوعه حيث قامت فرقة Atmosphere بتأديته باستخدام الأجهزة اللوحية بالإضافة إلى رقصة هندية كلاسيكية قامت بتأديتها مجموعة Mayaavi.

وقال شانتانو فانسالكر الرئيس التنفيذي لمجموعة SPI: "لقد تفاجأنا باستجابة واهتمام الحضور بالقمة العالمية لتطبيقات الهواتف المحمولة حيث ضمت القمة عدداً من الحضور من أعلى المستويات والعديد من أصحاب المعارض والمتحدثين من أصحاب الكفاءات".

وأضاف "لا يعد ذلك إلا مؤشراً على الطلب المتزايد حول معرفة مدى تأثير ابتكارات الأجهزة المحمولة على تحسين إمكانات وقدرات الشركات والمستهلكين على حد سواء".

وتضم القمة العالمية لتطبيقات الهواتف المحمولة عدداً من أصحاب المعارض بلغ 30 من مختلف الشركات وعدداً من الحضور بلغ 2000 شخص مسجل.

تعقد هذه القمة، التي قامت مجموعة SPI بإعدادها وتنظيمها، في فندق "ريتز كارلتون" في مركز دبي المالي العالمي في الفترة من 4 إلى 5 يونيو.