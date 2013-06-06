إطلاق موقع "فلفل كوميرس" لتصميم متاجر إلكترونية عربية

أعلنت شركة "تسويق أون لاين"، المختصة في مجال التسويق الإلكتروني، الخميس، عن إطلاق موقع "فلفل كوميرس" لتصميم المتاجر الإلكترونية المتطورة باستخدام المنصة العالمية "ماجنتو".

ويقدم الموقع خدمات شاملة ومتكاملة لبناء وتصميم مواقع تجارة إلكترونية متطورة باللغة العربية بما في ذلك التصميم وميزة تعدد المتاجر وتخصيصها.

وقال يوسف ماثيوس، المدير التنفيذي لشركة تسويق أون لاين: "على الرغم من أننا نسعى من خلال إطلاق فلفل كوميرس إلى تقديم حلول المتاجر الإلكترونية الجاهزة، إلا أننا لا نتعامل مع عملائنا من منطلق الحلول المعلبة الجاهزة، وإنما نعتمد في الأساس على المرونة الشديدة للتوفيق بين رغبة العميل ومتطلبات السوق".

وأضاف: "يتم في البداية مناقشة الفكرة جيداً قبل البدء في المشروع، وتقديم الحلول التجارية المتقدمة التي تعتبر الأفضل والأقصر في تلبية حاجة المشروع إلى الظهور والنجاح. ولأن الزوار هم السلعة الغالية التي يجب البحث عنها والحفاظ عليها، فإن تقنيات تهيئة المواقع لمحركات البحث أو الـ SEO اختصاراً، تعتبر أفضل الطرق وأدومها وأضمنها للحفاظ على زائر حقيقي، يبحث عنك وتقدم له أنت المنتج الذي يرغبه. "لذلك نقوم بعمل مشاورات مبدئية مع العميل، لمناقشة أي الكلمات المفتاحية التي سيتم البناء بها، وأيها سيتم التنافس عليها، لتكون أساس بناء. وفي النهاية تترك فلفل كوميرس قيادة المتجر كاملة لك، بعد تدريب دقيق متميز، وتسمح لك بفترة من التجربة، تغذيك خلالها وبعدها بدعم فني قوي".

وكشف ماثيوس أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت وعلى رأسها إطلاق قوالب ماجنتو عربية جاهزة للبيع المتعدد.

وأكد أن إطلاق موقع فلفل كوميرس يجسّد خطوة سباقة ترتقي في مفهومها لوضع بصمة متميزة في الويب العربي، أساسها التخصص وعمادها التميز وقمتها الدعم والتواصل.

وأشار ماثيوس إلى أنه ومع إطلاق موقع فلفل كوميرس الذي يستخدم منصات ماجنتو الذكية، لم تعد عملية إنشاء متجر إلكتروني متطور باستخدام ماجنتو مهمة شاقة، بقدر ما هي خبرة ممتعة، لمديري المتاجر الإلكترونية، وكذلك لمستخدميها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تسويق أون لاين" كان لها بصمة واضحة في عالم الويب العربي لاسيما مع تقديمها عدداً من المنتجات التي حظيت بإقبال وراج كبيرين، بما في ذلك تسويق صفحات ومن قبله جود ثيمز – وهو أول موقع عربي يوفر تصاميم مواقع ووردبريس ومتاجر أوبن كارت بنظام الاشتراك السنوي.