تحليلات: "آيفون" منخفض التكلفة سيأتي بعدة ألوان

توقع المحلل، براين وايت، المتخصص في شؤون التقنية، اليوم الخميس، أن تأتي النسخة المصغرة من هاتف "آيفون" منخفضة التكلفة أو ما يُعرف بـ"آيفون ميني" بخمسة ألوان مختلفة.

وقال وايت إنه يعتقد أن شركة "آبل" ستقوم بالكشف عن هذا الهاتف قبل الجيل القادم من هواتف "آيفون" القياسية، أي أن ذلك قد يكون قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

يُشار إلى أنه انتشرت خلال أشهر عدة ماضية أنباء عن عزم الشركة الأميركية طرح نسخة منخفضة التكلفة من هاتفها "آيفون"، لتستهدف به، بحسب المراقبين، بعض الأسواق حيث المستخدمون الذين يرغبون باقتناء هواتف "آيفون" ولكن سعرها المرتفع يقف حائلًا أمام ذلك.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تقارير سابقة كانت قد توقعت أن يأتي هاتف "آيفون" منخفض التكلفة المرتقب بأغطية مصنوعة من البلاستيك بدلاً من المعدن، كما هو الحال في هواتف "لوميا" التي تنتجها الشركة الفنلدية "نوكيا" والتي تأتي هي أيضاً بعدة ألوان، مما يعزز نظرية المحلل وايت.