الصين تطلق أسرع حاسب خارق في العالم

حقق الحاسب الخارق الصيني المعروف باسم "تيانهي-2" Tianhe-2، سرعة معالجة بيانات بلغت "30.65 بيتافلوب في الثانية"، رغم أن الأختبار تم أثناء تشغيل الحاسب بحوالي 90% من قدرته الكلية، وأظهر الاختبار أنه أسرع بنسبة 74% من الحاسب الأميركي الخارق "تيتان" Titan الذي تبلغ سرعته " 17.59 بيتافلوب في الثانية"، والذي يعتبر المتصدر الحالي لقائمة أسرع 500 حاسب خارق في العالم.

وقد تم اختبار هذا الحاسب الخارق لمدة 5 ساعات وفق الاختبار المعروف باسم "لينباك" Linpack، وتبين أنه قادر على العمل بسرعة "30.65 بيتافلوب في الثانية"، حيث إن "البيتافلوب" هي وحدة خاصة بقياس سرعة الحواسيب الخارقة وتعادل "كوادرليون" أو "مليار مليون" عملية حسابية في الثانية.

ويُذكر أن طريقة "لينباك" لقياس سرعة الحواسيب الخارقة كانت قد تم تطويرها من قبل البروفيسور جاك دونغارا، حيث تعتمد هذه الطريقة على إخضاع الحاسب لمجموعة من العمليات الحسابية المعقدة. ويتم استخدام هذه الطريقة لقياس سرعات الحواسيب الخارقة وترتيبها ضمن قائمة لأسرع 500 حاسب خارق في العالم.

وقد تم الإعلان عن نتائج الاختبارات الخاصة بالحاسب الخارق "تيانهي-2" عن طريق تقرير صدر عن جامعة "تينيسي" بعد زيارة قام بها البروفيسور جاك دونغارا للجامعة الوطنية المتخصصة بتكنولوجيا الدفاع في الصين.

وقد تم بناء الحاسب الخارق "تيانهي-2" بالاعتماد على معالجات "Ivy Bridge" و"Xeon Phi" المصنعة من قبل شركة "إنتل"، حيث تم استخدام 32000 معالج "Ivy Bridge"، بالإضافة إلى 48000 معالج "Xeon Phi" لتشكيل ما مجموعه 3120000 نواة، ويتمتع هذا الحاسب بسعة تخزينية تبلغ "12.4 بيتابايت"، وذاكرة تبلغ "1.4 بيتابايت"، حسب ما ذكر البروفيسور دونغارا في تقريره.

وتبلغ السرعة النظرية للحاسب الخارق "تيانهي-2" حوالي "54.9 بيتافلوب في الثانية"، وقد يصل الحاسب إلى هذه السرعة في حال تم اختباره بكامل طاقته.

ويُعتبر الحاسب الخارق "تيانهي-2" النسخة الجديدة من الحاسب "تيانهي-1" الذي كان قد حاز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2010 على المرتبة الأولى في قائمة أسرع 500 حاسب عملاق في العالم، ليتراجع فيما بعد إلى المرتبة الثامنة في القائمة الحالية بسرعة بلغت "2.57 بيتافلوب في الثانية".