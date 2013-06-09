"جوجل" لن تسمح بتشغيل أي تطبيق إباحي على نظاراتها

أعلنت شركة "جوجل" لخدمات الإنترنت أنها لن تسمح بتشغيل أي تطبيقات ذات محتوى إباحي على ابتكارها الجديد "نظارات جوجل"، وبحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مجلة "بي سي ورلد" الأميركية المعنية بمجال الكمبيوتر، بأن "جوجل" قامت مؤخراً بتحديث "سياسات تطوير البرامج التي تعمل على منصة جوجل جلاس" لتوفير مزيد من المعلومات لمطوري البرامج بشأن التطبيقات التي يمكنهم تطويرها للعمل على "نظارات جوجل".

وتطلق جوجل على هذه التطبيقات اسم "جلاس وير"، وأقدمت "جوجل" على هذه الخطوة بعد قيام أربعة من المطورين بشركة "ماكيندي"، لتطبيقات الأجهزة المحمولة بابتكار برنامج إباحي يعمل على جهاز نظارات "جوجل"، يسمح للمستخدمين بتبادل محتويات إباحية بين نظارات جوجل من خلال الإنترنت.

وذكرت شركة "ماكيندي" أنها لم تعلم بشأن تحديث سياسات تطوير البرامج على "نظارات جوجل" إلا بعد طرح تطبيقها على الانترنت، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قرارات "جوجل" الجديدة سوف تؤثر على أنشطة الشركة، قال جيسي أدامز الذي شارك في تأسيس شركة ماكيندي: "إننا نتباحث بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي".

وكانت الشركة العملاقة لخدمات الانترنت قد أزاحت النقاب مؤخراً عن "نظارات جوجل" وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر على شكل نظارات يرتديها المستخدم على وجهه، ويستطيع من خلالها الاتصال بشبكة الانترنت، حيث تظهر البيانات أمام أنظار المستخدم على عدسات النظارة كما لو كانت شاشة كمبيوتر.

وحتى الآن، يقتصر استخدام نظارات جوجل على قراءة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والتقاط الصور الرقمية وتسجيل مقاطع الفيديو القصيرة وتلقي إرشادات الملاحة وإجراء عمليات البحث من خلال محرك جوجل.