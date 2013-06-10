الاتصالات السعودية تضيف 900 موقع جديد لتغطية الـ 4G

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن رفع تغطية شبكتها من الجيل الرابع (4G) عالي السرعة بشكل كبير، حيث قالت إنها أضافت مؤخراً أكثر من 900 موقع جديد ليرتفع مجموع المواقع المغطاة بالجيل الرابع إلى 70% في مختلف مناطق المملكة.

وبذلك تصبح الاتصالات السعودية المشغل الأكبر في عدد المواقع ونسبة التغطية في شبكة الجيل الرابع التي تؤمن سرعات إنترنت لاسلكية عالية السرعة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية.

يُذكر أن الاتصالات السعودية هي أول مُشغل لشبكات الجيل الرابع على مستوى المنطقة، وذكرت مؤخراً أن شبكاتها تمرر أكثر من 3000 تيرابايت فيما يعتبر أكبر حجم تبادل بيانات في المنطقة، بحسب الشركة.