جوجل تطور تقنية التعرف إلى الوجوة بالـ"الغمزة"

حصلت جوجل على براءة اختراع جديدة تهدف إلى تحسين تقنية التعرف إلى الوجوه المُستخدمة في أجهزتها بنظام أندرويد كوسيلة لتأمين الهاتف تُمثل بديلاً عن كلمات المرور.

وتشرح براءة الاختراع وسائل جديدة للتعرف إلى الوجوه بشكل أكثر دقة من خلال التقاط صور متعددة لتعابير الوجه بشكل يمكن أن يسهم في الحد من الوسائل التي يمكن من خلالها خداع التقنية المُستخدمة حالياً.

وتُعاني تقنية التعرف إلى الوجه المُستخدمة حالياً من إمكانية خداعها عبر عرض صورة الشخص أمام كاميرا الهاتف، مما قد يتيح للأشخاص غير المصرح لهم، فتح قفل شاشة الجهاز في حال تمكنوا من الحصول عليه عبر إبراز صورة صاحبه، مما دعا جوجل إلى تحسين التقنية، حيث أضافت مؤخراً ميزة تتيح للمستخدم الغمز بعينه أثناء فتح الجهاز للتأكد من أنه صاحب الجهاز فعلاً وليس عبارة عن صورة إلا أن براءة الاختراع الجديدة تُشير إلى أن الشركة تعتزم تحسين التقنية بشكل أكبر.

وتوسّع تقنية جوجل الجديدة تشمل حركات الوجه التي تستطيع التعرف إليها كي تشمل الابتسام والعبوس وحركة العين والحاجب، بالإضافة إلى مجموعة من تعابير الوجه الأخرى. ولتحسين مستوى الأمان يمكن للجهاز أن يطلب سلسلة متعاقبة من الحركات التي تتم تأديتها أمام الكاميرا بترتيب معين.

يُذكر أن ميزة إلغاء تأمين الهاتف عبر الوجه متوافرة منذ نسخة أندرويد 4.0 والتي حملت اسم (آيس كريم ساندويتش).