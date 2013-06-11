أبل تكشف عن نظام تشغيل أجهزة ماك الجديد "مافريكس"

كشفت أبل عن نظام تشغيل أجهزة ماك الجديد في مؤتمرها السنوي للمطورين، كما كشفت عن نظام تشغيل أجهزة "آي أو إس" إضافةً إلى جهاز ماك برو الجديد والتحديثات التي طرأت على حواسب "ماك بوك آير" المحمولة.

واستعرضت شركة "آنكاي" المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي والروبوت لعبة جديدة لسباق سيارات حقيقة يتم التحكم بها بشكل آلي أو بشكل يدوي عن طريق أجهزة "آي أو إس".

وانتقلت الشركة بعد ذلك للحديث عن نظام ماك، والمثبّت على أكثر من 72 مليون جهاز حول العالم، ويصنف في المرتبة الأولى بين أنظمة التشغيل في الولايات المتحدة الأميركية.

واستعرضت معدل نمو أجهزة ماك مقارنة بالحواسب العادية، والتي بلغت 15% في السنين الخمسة الأخيرة، بينما وصلت نسبة النمو إلى 3% فقط للحواسب الأخرى، وهو مايجعلها تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية رضا الزبائن حسب العديد من وسائل الإعلام المتخصصة، مثل مجلة "بي سي"، "بي سي ورلد" إضافة إلى "سي نت".

نظام ماك الجديد "مافريكس" Mavericks

وكشف “كريج فيديرجي” نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في شركة أبل عن نظام ماك الجديد، والذي حمل اسم "مافريكس" استناداً إلى مدينة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على أن تحمل الإصدارات القادمة أسماء لمدن أو مناطق ثانية في هذه الولاية، باعتبار أنها الولاية التي تخرج منها منتجات أبل.

وحمل الإصدار الجديد من نظام ماك العديد من المميزات مثل نظام التبويبات داخل المستكشف أو مايعرف بالـ "فايندر"، حيث أصبح بالإمكان التخلص من النوافذ المفتوحة ودمجها في نافذة واحدة تحوي على تبويب لكل نافذة، إضافة إلى ذلك يمكن الآن في نظام "مافريكس" إضافة وسوم أثناء حفظ أي ملف ليتم تصنيفه تحت وسم أو عديد من الوسوم لسهولة البحث عنه.

التحسينات في نظام ماك شملت العديد من النواحي، أهمها موضوع استهلاك الطاقة والمعالج، حيث قدمت الشركة تقنية "App nap" والتي تقوم بإيقاف عمل أي برنامج بمجرد فتح أي برنامج آخر، مع إمكانية معاودة استخدام البرنامج السابق بكل سهولة، وأضافت الشركة للنظام ميزة "Compressed Memory" والتي تقوم بتحرير المزيد من الذاكرة للمستخدم من أجل استخدامها في البرامج، حيث كانت التقنية السابقة تقوم بكتابة محتويات الذاكرة على القرص الصلب من أجل تحرير المزيد من المساحة وهو مايستهلك كثيراً من الوقت، حسبما قالت الشركة.

تحديثات جديدة لمتصفح "سفاري"



حصل متصفح سفاري على "مافريكس" على تحديثات جديدة، مثل تحسين واجهة البدء التي تعرض للمستخدم المواقع المفضلة، إضافة إلى تخفيف استهلاك المتصفح للذاكرة والمعالج، مع إضافة شريط جانبي يحتوي على المواقع المفضلة، والمواقع المحفوظة للقراءة لاحقاً وبمجرد النزول بالماوس إلى آخر الصفحة في أي مقال، يتم الانتقال إلى المقال الذي يليه في هذه القائمة.

