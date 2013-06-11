تحديث جديد لـ"فيسبوك" على أجهزة "بلاك بيري 10"

أعلنت شركة "بلاكبيري"، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق "فيسبوك" للإصدار العاشر من منصة التشغيل التابعة لها "بلاكبيري"، الذي يتميز بعدة مزايا حديثة وتصميم جديد.

وقالت الشركة الكندية على مدونتها الرسمية، إن "الإصدار الذي يحمل الرقم 10.2.0 من التطبيق أصبح يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء ألبوم جديد للصور، أو رفع الصور من الجهاز مباشرة إلى ألبوم محدد على "فيسبوك".

كما تعتبر المرة الأولى التي يوفر تطبيق "فيسبوك" الجديد على منصة "بلاكبيري 10" إمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور، بالإضافة إلى إمكانية عرض والتبديل بين جميع الصور التي قام المستخدم برفعها إلى الشبكة أو جميع الصور التي تمت فيها الإشارة إليه، حيث إن الصور التي تظهر افتراضياً هي الصور المرفوعة من قبل المستخدم.

وصرحت "بلاكبيري" في بيانها على الإنترنت أنها قامت، بالإضافة إلى المزايا الخاصة بالصور، بإعادة تصميم التطبيق لتجعل من تنقل المستخدم ضمنه على منصة "بلاكبيري 10" أكثر متعة، حسب وصفها.

ويمكن لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أجهزة "بلاك بيري 10" تحديث تطبيق الشبكة لديهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر التطبيقات "عالم بلاك بيري".



