"ماك بوك آير" حاسب جديد يدوم شحنه يوماً كاملاً

كشفت أبل في مؤتمرها السنوي عن سلسلة من التحديثات، شملت على وجه الخصوص تطبيق حفظ البيانات الشخصية "KeyChain".

حيث حصل هذا التطبيق في نظام الماك المسؤول عن حفظ كلمات المرور وأسماء المستخدمين وبيانات الدخول على نصيبه من التحديثات، حيث أصبح يدعم التخزين السحابي عن طريق خدمة "آي كلاود" مع إمكانية استخدام البيانات المحفوظة على جميع أجهزة المستخدم التي تستخدم نفس حساب "آي كلاود".

نظام الإشعارات

أخيراً تم تحسين نظام الإشعارات "التنبيهات" في نظام ماك، حيث أصبح بإمكان المستخدم الرد مباشرةً من رسالة التنبيه التي تظهر له، مع إمكانية الحصول على التنبيهات من أجهزة "آي أو إس" على الحاسب، إضافة إلى ذلك، عند فتح الجهاز من وضعية الثبات "Sleep" تظهر للمستخدم في شاشة القفل التنبيهات التي وصلت له في هذه الفترة.

تطبيق الخرائط

وأضافت أبل نظام خرائط أبل لنظام ماك مع إمكانية مشاركتها مع أجهزة "آي أو إس" بكل سهولة، إضافة إلى تطبيق "iBooks" لقراءة الكتب الإلكترونية على نظام ماك، ويمكن للمستخدمين الحصول على نظام ماك الجديد "مافريكس" في الخريف القادم، والمستخدمين الذين يملكون حساباً في مركز المطوريين لدى أبل يمكنهم تجربة النظام بدءاً من اليوم.

حاسب "ماك بوك آير"

بعد الانتهاء من نظام ماك، تحدث "فيل شيلر" نائب رئيس قسم التسويق في شركة أبل عن حاسب "ماك بوك آير" الجديد، والذي يمكن استخدامه طوال اليوم دون شحنه بفضل معالجات إنتل الجديدة المعروفة باسم "هاسويل"، ويمكن لحاسب “ماك بوك آير” الجديد تشغيل الأفلام لمدة 10 ساعات دون شحن، ويتوفر بدءاً من اليوم بسعر 999 دولار أميركي بمساحة تخزين 128 جيجابايت وبشاشة 11 إنش.

حواسب "ماك برو" الجديدة

وكشف بعدها “شيلر” عن حواسب "ماك برو" الجديدة والتي حملت تصميماً مختلف كلياً وأصغر بكثير من الجيل السابق، حيث أصبحت أسرع بمرتين ونصف في المعالجة، مع وجود منافذ لتقنية "ثندر بولت 2" والتي تسمح بنقل البيانات بسرعة 20 جيجا بايت في الثانية، مع وجود بطاقتين للرسوميات من نوع “FirePRD” من شركة "آي أم دي" مع دعم للشاشات الجديدة التي تعمل بتقنية "4K" وأضاف "شيلر" أن الأجهزة الجديدة سوف تتوفر في وقت لاحق من هذا العام.

تحديث جديد لحزمة "آي ورك"



وبعد الانتهاء من حواسب ماك، كشفت الشركة عن تحديثها الجديد لحزمة "آي ورك" والتي تم دمجها بشكل كامل مع خدمة "آي كلاود" بشكل مشابه تماماً لما أطلقته شركة مايكروسوفت مسبقاً، وهو "أوفيس 365"، وأصبح بإمكان مستخدمي "آي ورك" تحرير المستندات وإنشاء العروض التقديمية من المتصفح مباشرةً أياً كان نظام التشغيل، حيث يمكن لمستخدمي ويندوز الاستفادة من حزمة "آي وورك" الجديدة.

