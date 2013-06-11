"جوجل" تستحوذ رسمياً على خدمة Waze

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية اليوم عن استحواذها رسمياً على شركة "ويز" Waze المطورة لتطبيق الخرائط والملاحة الذي يحمل نفس الاسم، ولكن دون أن تعلن عن قيمة الصفقة التي كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنها تقارب 1.3 مليار دولار أميركي.

وقال براين ماك كلندون، نائب رئيس قسم خدمات الخرائط في "جوجل"، إنه من الطبيعي أن يعلق الجميع في زحمة المرور وقد يأخذ الاتجاه الخاطئ أثناء توجهه إلى العمل، ولكن ماذا لو كانت هناك تحديثات عن حركة المرور بالزمن الحقيقي من الأصدقاء وغيرهم من المستخدمين الذين سلكوا نفس الطريق، بحيث تُمكّن المستخدم من الحصول على الاتجاهات الصحيحة في الوقت المناسب. لذا يأتي الاستحواذ على خدمة "ويز" ليحل هذه المشكلة.

يُذكر أن الخدمة التي انطلقت في العام 2007، هي عبارة عن تطبيق يوفر لمستخدمي الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية معلومات حول الاتجاهات وكيفية تغيير المسارات لتفادي الازدحام والحوادث، ويركز التطبيق بشكل رئيسي على المعلومات التي يحصل عليها في الوقت الحقيقي من مستخدميه الذين يقومون بالمساهمة في إثراء الخدمة بمعلومات الطرقات وفي رسم الخرائط، ويُعد واحداً من أكثر تطبيقات الخرائط تحميلاً عبر متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور".

وأوضحت "جوجل" أن فريق تطوير التطبيق سيبقى حيث هو، أي في "إسرائيل" وسيعمل على نحو منفصل عن الشركة وذلك على الأقل حالياً، وأنها تسعى من خلال ضم "ويز" إليها لتحسين خدمة "خرائط جوجل" التابعة لها ببعض التحديثات عن حركة المرور التي تملكها "ويز".

تجدر الإشارة إلى أن استحواذ "جوجل" على خدمة "ويز" يأتي بعد محاولات سبقتها إليها العديد من الشركات الكبرى، حيث فشلت محادثات سابقة قامت بها "فيسبوك" مع الشركة للاستحواذ عليها، كما ذكرت بعض التقارير بأن شركة آبل أبدت كذلك اهتمامها بضم الشركة إلى خدماتها، وهو ما نفاه تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل مؤخراً.