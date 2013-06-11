"سوني" تكشف النقاب عن جهاز "بي إس 4"

عرضت مجموعة "سوني"، أمس الاثنين، في لوس أنجلوس جهازها المحمول الجديد لألعاب الفيديو المعروف بـ"بلاي استيشن 4" أو "بي إس 4"، وهو منصة ترفيهية جديدة تضم ألعاب فيديو ومحتويات موسيقية وتلفزيونية وغيرها من الألعاب.

ووصف رئيس "سوني كمبيوتر إنترتينمت""، أندرو هاوس، هذه المنصة بأنها "جهاز من الجيل الجديد مصمم للمستقبل"، مؤكداً أن النسخة الرابعة لا تزال تتماشى مع المعايير الأساسية للنسخة السابقة من "بلاي استيشن". وقال هاوس خلال مؤتمر صحافي عقد عشية معرض ألعاب الفيديو "إي 3" في لوس أنجلوس إن "هذه المنصة جديدة بالكامل وعلى أكثر من صعيد".

وسيتزامن طرح الجهاز الجديد في الأسواق مع تقديم عروض خاصة على خدمة "سوني أنليميتد" لألعاب الفيديو والمحتويات الموسيقية، في مسعى إلى تعزيز مكانة هذا الجهاز. كما ستستمر المجموعة في بيع المنتجات المخصصة للنسخة الثالثة من الجهاز أي "بي إس 3".

وأفاد هاوس بأن جهاز "بي إس 4" سيباع بسعر 399 دولاراً في الولايات المتحدة و530 دولاراً في أوروبا، ومن المزمع طرحه في الأسواق قبل أعياد نهاية السنة.

ومن المتوقع أيضاً أن تعرض شركة "نينتندو" التي سوّقت جهاز "وي يو" في نهاية عام 2012 منتجات جديدة خلال معرض "إي 3".

يُذكر أن عمالقة أجهزة ألعاب الفيديو يواجهون منافسة محتدمة من الألعاب منخفضة الكلفة أو حتى المجانية المتوافرة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تستقطب الكثير من المستخدمين.