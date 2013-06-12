سامسونغ تكشف عن هاتف "غالاكسي إس 4 زووم" رسمياً

أعلنت شركة "سامسونغ" اليوم وبشكلٍ رسمي عن هاتف "غالاكسي إس 4 زووم" Galaxy S4 Zoom، والذي يتميز بتقديم كاميرا متطورة مع عدسة تمتلك إمكانية التقريب البصري Optical Zoom، ما يجعل من الهاتف كاميرا عالية الجودة وعملية لهواة التصوير.

ويتميز الهاتف بعدسة كاميرا ذات تقريب بصري 10x وبدقة 16 ميغابيكسل، مع إمكانية تثبيت الصورة، بالإضافة إلى فلاش زينون، ووضع الاندفاع 4fps مع التركيز التلقائي، مع دعم درجة الـ ISO حتى 3200.

ويحمل الهاتف مواصفات متوسطة فالشاشة بقياس 4.3 بوصة وبدقة عرض qHD أي 960×540 من نوع Super AMOLED مع معالج ثنائي النواة بتردد 1.5 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 1.5 غيغابايت و 8 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للزيادة عبر منفذ microSD، بالإضافة إلى بطارية بسعة 2330 ميلي أمبير.

ويدعم الهاتف إمكانية الاتصال عن طريق شبكات الجيل الرابع بمعيار LTE، ويعمل بنسخة أندرويد 4.2 (جيلي بين) مع معظم تقنيات سامسونغ الحديثة التي قدمتها في أجهزتها الأخيرة عالية المواصفات. ويبدو الهاتف سميكًا بشكل ملحوظ حيث يصل وزنه إلى 208 غرامات.