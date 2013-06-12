"سوني" تكشف عن حواسيب مكتبية ومحمولة من عائلة Vaio

أطلقت شركة "سوني" في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأربعاء، إضافات جديدة لمجموعة صيف 2013 من عائلة "فايو" مع طرح جهازي Vaio Duo 13 وVaio Pro 11 Vaio Pro 13.Pro 13.

وقال كازوتويو أراكي، رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات في سوني الشرق الأوسط وإفريقيا، إن هدف الشركة يتمثل في تقديم مفهوم جديد حول أجهزة الكمبيوتر من خلال عدة عوامل، تشمل التصميم إلى جانب تقنيات سوني في عالم الصوتيات والمرئيات. وأضاف أن غاية الشركة هي تزويد السوق بأجهزة تساعد على تحقيق التوازن بين العمل والترفيه.

ويمتاز جهاز Vaio Pro 13، وهو أخف أجهزة الألترابوك التي تعمل باللمس في العالم، بقوته وخصائص التنقل التي يوفرها. وبفضل استخدام ألياف الكربون في الغلاف، يمتاز جهاز Vaio Pro 11 بوزن لا يتجاوز 0.770 كيلوغرام، بينما لا يتخطى وزن جهازVaio Pro 13 المزود بتقنية اللمس 1.060 كيلوغرام فقط.

وتتيح تقنية العرض TRILUMINOS Display للأجهزة المحمولة للمستخدمين الوصول إلى طيف واسع من الألوان الطبيعية الغنية، وذلك بفضل تقنية Bravia من سوني، التي تقوم بعكس الاختلافات في اللون بدقة أكبر، فيمكنها عرض الفروق الدقيقة بتدرجات مختلفة من ألوان الأحمر والزرق والأخضر، وكذلك الزمرد الأخضر.

أما جهاز Vaio Duo 13 وهو جهاز ألترابوك منزلق هجين يتميز بتصميمSurf Slider الذي يتيح الانتقال السريع والسلس بين وضعية لوحة المفاتيح ووضعية الجهاز اللوحي. وبضغطة بسيطة للشاشة للوراء أثناء وضعية الجهاز اللوحي تظهر لوحة المفاتيح مع لوحة اللمس، وبإرجاع الجهاز إلى وضعيته الأصلية يتحول إلى جهاز لوحي للتمتع باستخدام أسلوب اللمس او القلم.

ويأتي جهاز Vaio Duo مزوداً بكاميرا خلفية مدمجة بدقة 8 ميجابيكسل المزودة بتقنية Exmor RS التي تتيح التقاط صور للوثائق مع إمكانية التعرف إلى النص.

ومن المتوقع أن تتوافر الأجهزة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بنهاية حزيران/يونيو الجاري. ويمكن حجز نسخة من الجهازين قبل تاريخ 26 حزيران/يونيو 2013 لدى محلات مختارة في الإمارات.