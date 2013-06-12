"ديل" تطلق 3 حواسب مخصصة لتطبيقات الألعاب

3 حواسب محمولة جديدة أطلقتها شركة "ديل" الأميركية من عائلة "Alienware" المخصصة لتطبيقات الألعاب، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "E3" الخاص بالشركات المطورة للألعاب والشركات المصنعة لمنصات الألعاب وملحقاتها، والذي تجري فعالياته في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وأطلقت الشركة عليها أسماء:" Alienware14, Alienware17, Alienware18 ". و تتمتع الأجهزة الجديدة من حيث المظهر الخارجي بغلاف مبني من الألومنيوم وخلائط المغنيسيوم، ويتضمن الغلاف العديد من مصادر الإضاءة من نوع "LED"، حيث توجد الإضاءة على حواف الغلاف بالإضافة إلى شعار الجهاز ولوحة اللمس الخاصة به.

كما تحتوي لوحة المفاتيح الخاصة بأجهزة Alienware17/18 على 10 مناطق إضاءة ملونة يمكن التحكم بها، بينما تحتوي لوحة المفاتيح الخاصة بأجهزة Alienware14 على 5 مناطق إضاءة ملونة.

وبالنسبة لفتحات التبريد فقد تم نقلها إلى الجزء الخلفي من الجهاز لتكون أبعد ما يمكن عن يدي المستخدم، أما سماكة الجهاز فهي تختلف حسب طراز الجهاز وتتراوح بين 1.6 إلى 2.2 بوصة، وتعد هذه السماكة محبِطة بالنسبة لمشجعي الأجهزة النحيفة، لكنها ضرورية حسب الشركة من أجل حماية العتاد الصلب المتطور داخل الجهاز.

واعتمدت الشركة على معالج شركة "إنتل" الأميركية " Core i7 " رباعي النواة، أما بالنسبة لسعة التخزين الخاصة بالجهاز فهي 750 غيغابايت قابلة للزيادة، حيث يمكن إضافة 3 أقراص صلبة للجهاز" Alienware14 "، و4 أقراص صلبة للأجهزة " 17/ Alienware18 ".

ويتمتع الجهاز بشاشة إظهار تعرض الصور بدقة الوضوح الكامل"HD"، وتأتي هذه الشاشة بقياس 14 بوصة في جهاز " Alienware14"، وبقياس 17 بوصة في جهاز " Alienware17 "، وبقياس 18 بوصة بالنسبة للجهاز "Alienware18 ".

وفيما يخصّ أسعار هذه الأجهزة فتتراوح بين سعر 1199 دولاراً أميركياً وتصل إلى 2099 دولاراً أميركياً.

وقالت شركة "ديل" إنها ستطلق نسخة من جهاز "Alienware14"، تعتمد فيها على معالجات شركة إنتل "Core i5" وسيكون سعر هذه النسخة حوالي 1099 دولارا أميركياً.

