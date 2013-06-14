نشر صور مسربة تخص هاتف HTC Butterfly S

نشر موقع “VR-Zone” بنسخته الصينية صوراً مسربة تخص هاتف “HTC Butterfly S” ، والذي يُعتبر نسخة جديدة من هاتف “HTC Butterfly” الذي تم إطلاقه أواخر العام الماضي.

وحسب التسريبات، فإن ”HTC Butterfly S” يتمتع بشاشة “Super LCD3″ بقياس 5 بوصات وبدقة عرض 1080p، ويعمل الهاتف بمعالجSnapdragon 600 من شركة كوالكوم، كما تم تزويد الجهاز بكاميرا تعمل بتقنية “UltraPixel” التي قدمتها الشركة لأول مرة في هاتفها HTC One.

وحسب ما يبدو من الصور المسربة، فإن الجهاز يدعم ميزة “BlinkFeed” التي تؤمن إمكانية إظهار المحتوى المتجدد مباشرةً على الشاشة الرئيسية، حيث يستطيع المستخدم ربطها مع حساباته الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك. كما يحمل الجهاز واجهات “Sense 5.0″، ويتمتع أيضاً بتقنية “BoomSound” التي تتضمن مكبري صوت أماميين مع مضخم مدمج للصوت.

من المفترض أن يعمل الجهاز بنسخة "أندرويد 4.1" أو "أندرويد 4.2". وحسب المصدر فإن شركة “HTC” ستعلن عن هاتفها الجديد “HTC Butterfly S” رسمياً في التاسع عشر من يونيو، أي في غضون الأسبوع القادم.

