كيفية نقل جهات الاتصال من جهاز "آيفون" إلى "آندرويد"

هناك العديد من التطبيقات والطرق التي تسمح للمستخدم بنقل جهات الاتصال من جهاز "آيفون" إلى "آندرويد"، وفيما يلي واحدة من أسهل الطرق لفعل ذلك.

في البداية يحتاج المستخدم إلى تثبيت تطبيق "My Contacts Backup" على جهاز "آيفون"، وبعد تشغيله، يضغط المستخدم على أيقونة الإعدادات الموجودة في الأعلى ثم يضغط على "Export Type" ويختار"vCard"، ثم يقوم بالضغط على زر "Done"، بعدها يتم الضغط على زر "Backup"، وبعد الانتهاء يقوم المستخدم بإرسال نسخة جهات الاتصال إلى نفس عنوان بريده الإلكتروني.

الآن ينتقل المستخدم إلى جهاز "آندرويد"، ويقوم بفتح تطبيق "جي ميل" وفتح بريده الإلكتروني واختيار الرسالة التي تحوي على النسخة الاحتياطية التي أنشأها مسبقاً، وبالضغط على الملف المرفق تظهر نافذة يختار منها المستخدم "Phone" أو الهاتف، ليتم نقل جميع جهات الاتصال إلى جهاز "آندرويد".

كما يمكن للمستخدم اللجوء بعد فترة إلى تطبيق لحذف الملفات المؤقتة في "آندرويد"، حيث تقوم التطبيقات على نظام "آندرويد" بترك ملفات مؤقتة على الجهاز، ومع تراكم هذه الملفات المؤقتة يتم استهلاك ذاكرة الجهاز بشكل كبير.

وللتخلص من هذه الملفات، يمكن استخدام تطبيق "App Cache Cleaner" الذي يقوم بمهمة حذف الملفات المؤقتة لتحرير المزيد من المساحة، فبعد تشغيل التطبيق يقوم بعرض جميع التطبيقات وعرض حجم الملفات المؤقتة التي يستهلكها كل تطبيق، يمكن الضغط على كل تطبيق على حدة ومسح ملفاته المؤقتة، أو يمكن الضغط على زر "Clear All" ليتم حذفها بشكل كامل، كما يمكن تحديد مدة زمنية ليقوم التطبيق بحذف الملفات المؤقتة بشكل آلي.