فيسبوك ومايكروسوفت: حكومات طلبت معلومات عن عملائنا

توصلت شركتا "فيسبوك" و"مايكروسوفت" إلى اتفاقية مع الحكومة الأميركية يُسمح بموجبها للشركتين بنشر معلومات محدودة عن عدد الطلبات الحكومية التي تتلقيانها بخصوص الكشف عن معلومات المشتركين في خدماتها. وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت شركة “فيسبوك” أول من كشف يوم الجمعة عن عدد هذه الطلبات الحكومية، فقد جاء في بيان نشره محامي الشركة “تيد أوليوت” على موقع “فيسبوك” أن الشركة قد تلقت ما مجموعه من 9000 إلى 10000 طلب حكومي بغرض الكشف عن بيانات من 18000 إلى 19000 مستخدم، وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي. وهذه الطلبات صادرة عن مؤسسات حكومية مختلفة مثل مديريات الشرطة ووكالة الأمن القومي.

ولم تتأخر “مايكروسوفت” كثيراً عن “فيسبوك”، حيث صدر بيان مشابه من قبل “جون فرانك”، نائب رئيس مايكروسوفت، ورد فيه أن “مايكروسوفت” كانت قد تلقت في النصف الثاني من العام الماضي من 6000 إلى 7000 طلب حكومي بغرض الكشف عن بيانات ما يعادل من 31000 إلى 32000 مشترك في خدماتها.

ويُذكر أن شركات “فيسبوك”، “مايكروسوفت”، و”جوجل” كانت قد خاضت مفاوضات واسعة مع السلطات الأميركية للسماح لهم بنشر معلومات عن تعداد ومجال الطلبات الحكومية التي تتلقاها هذه الشركات فيما يخص معلومات مستخدميها، وهذا بعد الوثائق المسربة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” والمتعلقة بقيام هذه الشركات بالسماح للاستخبارات الأميركية بالدخول إلى أنظمتها لجلب أية معلومات تحتاجها عن أي مستخدم لتلك الشركات وبدون أية عقبات كجزء من البرنامج المسمى بريسم PRISM، والذي تم الكشف عنه من قبل ”إدوارد سنودن“.