"واتساب": وصلنا إلى 27 مليار رسالة خلال 24 ساعة

أعلنت شركة "واتساب" أنها قامت مؤخراً بمعالجة ما يعادل 27 مليار رسالة خلال 24 ساعة، وبذلك تكون خدمة "واتساب" قد حطمت الرقم القياسي السابق فيما يخص عدد الرسائل، والذي بلغ 18 مليار رسالة تمت معالجتها خلال 24 ساعة، وذلك في يوم 31 ديسمبر من العام الماضي. جاء هذا الإعلان على صفحة الشركة في موقع "تويتر".

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لواتساب "جان كوم" كان قد أعلن في نيسان الماضي عن وجود أكثر من 200 مليون مستخدم نشط لتطبيق "واتساب"، مما يعني أن عدد مستخدمي تطبيق "واتساب" يفوق عدد مستخدمي "تويتر"، على حد تعبيره.

ويعد تطبيق "واتساب" واحداً من أشهر تطبيقات التراسل الفوري المخصصة للأجهزة الذكية بجانب تطبيقات مثل "فايبر"، حيث تشير إحصائيات إلى أن التطبيق يعمل في 100 دولة حول العالم، وعلى 750 شبكة اتصالات مختلفة. ويتوفر على أنظمة "أندرويد" وiOS و"ويندوز فون" و"بلاكبيري" و"سيمبيان"، ويستخدم لتبادل الرسائل النصية والصوتية والمرئية بالإضافة إلى الصور.