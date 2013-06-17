مشروع سوار إلكتروني مرتبط بالهاتف يحظى باهتمام الممولين

حصل مشروع (Embrace+) على ثلاثة أضعاف التمويل الذي طلبه عبر موقع Kickstarter للتمويل الجماعي لإنتاج سوار إلكتروني جديد.

وحظيت فكرة المشروع باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الممولين، حيث حصلت على تمويل بمبلغ 265 ألف دولار، رغم أنها تقدمت للحصول فقط على 80 ألف دولار.

وتتصدر الإكسسوارات الإلكترونية القابلة للارتداء مؤخراً عناوين الأخبار لما تحظى به من إقبال وشعبية كبيرين بين أوساط المستخدمين والمهتمين على حد سواء، وعلى رأسها نظارات "جوجل".

ويعمل السوار الإلكتروني الجديد من خلال آلية تنبيه حسية وبصرية تنقل لمن يرتديه تنبيهات من جهاز الهاتف الذكي الخاص به، بما فيها تنبيهات البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية وحالة البطارية وتنبيهات الشبكات الاجتماعية ومكالمات سكايب وغيرها.

يُذكر أن السوار الإلكتروني الجديد سيكون مقاوماً للماء وسيتوفر بألوان متعددة.