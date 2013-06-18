أنباء عن عزم "إنستاغرام" إضافة خدمة فيديو

بعد إعلان "فيسبوك" عن تنظيمها حدثا مهما هذا الأسبوع من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، توقع المسؤولون عن المواقع المتخصصة أن تكون الشبكة تعتزم إضافة خدمة فيديو إلى تطبيق الصور "إنستاغرام" الذي اشترته السنة الماضية.

ودعت "فيسبوك" وسائل الإعلام للحضور الخميس إلى مقرها في منلو بارك في كاليفورنيا، مكتفية بالقول إن "فريقا صغيرا يعمل على فكرة كبيرة".

واعتبر المسؤولون عن بعض المواقع المتخصصة مثل "تك كرانش" أن الحدث قد يكون هدفه الإعلان عن وظيفة تسمح لمستخدمي "إنستاغرام" ببث أشرطة فيديو قصيرة مدتها بضع ثوان، إلى جانب صورهم.

وتشبه هذه الخدمة خدمة "فاين" التي أطلقها موقع "تويتر" المنافس في يناير/كانون الثاني.