توقف موقع "فيسبوك" عن العمل لدى بعض المستخدمين

تعرض موقع "فيسبوك" اليوم للتوقف عن العمل لبعض الوقت وذلك في عدد محدد من دول العالم، ولكن سرعان مع قامت إدارة الموقع بإعادته إلى العمل.

وأكد قائد الفريق التقني لصحيفة USA Today جون سفارتس، حصول هذا الأمر عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، وعزا سفارتس هذا التوقف إلى خطأ داخلي في البنية التحتية لشبكة الويب الخاص بالموقع، مما تسبب في معاناة الموقع من البطأ أو التوقف نهائيًا وذلك لفترة وجيزة من الوقت.

وبحسب موقع Downhere الذي يرصد توقف مواقع الإنترنت عن العمل، شهدت كل من البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية توقفًا لموقع “فيسبوك”، في حين لم تشهد باقي الدول هذا.

يُشار إلى أن "فيسبوك" شهد في شهر فبراير الماضي توقفًا عن العمل دام ساعة من الزمن، كما أنه توقف أيضًا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2012، ولكن السبب آنذاك كان لقيام الشركة بتغيير خادم DNS كجزء من اختبار تحسين مرور البيانات.