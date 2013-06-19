مايكروسوفت تعلن عن مزايا جديدة لشبكتها الاجتماعية Socl

أعلنت مختبرات FUSE المسؤولة عن تطوير الشبكة الاجتماعية "So.cl" التابعة لشركة مايكروسوفت، عن إضافة بعض المزايا الجديدة، لعل أهمها، منح المستخدمين القدرة على إنشاء الصور المتحركة GIF.

وقالت مختبرات الشركة على مدونتها إن الأدوات الجديدة ستتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى المرئي الذي يبدأ من إنشاء الملصقات المرئية لتصل إلى الصور الهزلية المتحركة.

وتندرج الأدوات الجديدة، بحسب المختبرات، تحت أربعة فئات، الأولى أطلقت عليها الشركة اسم Collage وهي صور عبارة عن تجمع بعض الصور الصغيرة والتي قد تضم فيما بينها صورة متحركة تعطي الصورة الكلية حركة مميزة.

أما الفئة الثانية التي تحمل اسم Video Party، فهي عبارة عن مقاطع فيديو تقليدية كتلك التي في موقع "يوتيوب" ولكنها قصيرة نسبيًا، أما فئة Picotale فتسمح بكتابة بعض العبارات على الصور لتشكيل قصة قصيرة جدًا، وهو ما يُشير إليه الاسم الذي ينقسم إلى Pico و Tale.

وتتيح الفئة الرابعة التي تحمل نفس اسم تطبيق Blink الموجود مسبقًا على نظامي "ويندوز 8" و"ويندوز فون 8"، وتستنسخ فكرته، للمستخدمين لالتقاط وإنشاء الصور الديناميكية، وهي عبارة عن صور تقليدية ولكن يوجد فيها جزء ما يتحرك بينما باقي الصور ساكن.

وبالإضافة إلى الأدوات الأربع الجديدة، قالت مختبرات FUSE إنها حسنت شبكة Socl على الأجهزة المحمولة، حيث أصبح تصميمها على هذه الأجهزة سريع الاستجابة أكثر من ذي قبل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "مايكروسوفت" كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن افتتاح شبكتها الاجتماعية "Socl" لعموم المستخدم بعد أن كانت متاحة تجريبيًا لأغراض التعلم والبحث الاجتماعي للطلاب منذ ديسمبر 2011.