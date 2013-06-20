"آبل" تختبر دمج تطبيق "لينكد إن" مع نظام "آي أو إس 7"

أشار تقرير أخير إلى أن شركة "آبل" الأميركية تقوم حالياً على اختبار إمكانية دمج التطبيق الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال "لينكد إن" مع الإصدار السابع من نظام التشغيل "آي أو إس"، وذلك على غرار تطبيقي "فيسبوك" و"تويتر".

وبحسب موقع 9to5 Mac، اكتشف المطور حمزة سعود، ضمن بعض العبارات النصية الموجودة في بعض ملفات النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين من نظام "آي أو إس 7"، نظاماً لتسجيل الدخول خاصاً بشبكة "لينكد إن" مشابهاً للنظام المستخدم مع تطبيقي "فيسبوك" و"تويتر" في الإصدار السادس من النظام.

ووفقاً لحمزة الذي اكتشف سابقاً بعض أسرار نظام "آي أو إس 7"، فإن الشيفرة الموجودة تعاني من بعض النقص الذي يمنع التطبيق من العمل على نحو نشط، وهو ما يعلل عدم ظهور تطبيق "لينكد إن" في واجهة المستخدم للنسخة التجريبية من النظام.

ويرى الخبراء أن احتمالية دمج تطبيق "لينكد إن" مع نظام "آي أو إس 7" قوية جداً، خاصة بعد أن أعلنت شركتا "آبل" و"لينكد إن" خلال مؤتمر المطورين الدولي WWDC 2013 عن المزيد من العمل معاً فيما يخص الإصدار الأخير من نظام تشغيل أجهزة ماك "OS X Mavericks"، وقد يكون لنظام "آي أو إس 7" حظه من هذه الشراكة.