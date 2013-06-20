"إتش تي سي" تكشف النقاب عن هاتف Butterfly S

كشفت شركة HTC التايوانية، اليوم الخميس، النقاب عن هاتفها الجديد HTC Butterfly S، والذي يقدم مواصفات عالية تشبه إلى حدٍ ما مواصفات هاتفها السابق HTC One.

ويملك الهاتف الجديد شاشة بقياس 5 بوصات وبدقة عرض 1080p وبكثافة 441 بكسل في البوصة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، ويعمل بمعالج Snapdragon 600 رباعي النوى من إنتاج شركة كوالكوم بتردد 1.9 جيجاهرتز، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائية RAM بسعة 2 جيجابايت.

كما تم تزويد HTC Butterfly S بكاميرا تعمل بتقنية UltraPixel التي قدمتها الشركة لأول مرة في هاتفها HTC One وأخرى أمامية بدقة 2.1 ميجابكسل، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD، ويُشغل ببطارية سعة 3200 ميلي أمبير وبنظام أندرويد 4.2.

ويدعم الهاتف ميزة BlinkFeed التي تُؤمِّن إمكانية إظهار المحتوى المتجدد مباشرة على الشاشة الرئيسية، حيث بإمكان المستخدمين ربطها مع حساباتهم الاجتماعية مثل "تويتر" و"فيسبوك". كما يحمل واجهات Sense بإصدارها الأخير Sense 5.0، ويتمتع أيضاً بتقنية BoomSound التي تتضمن مكبري صوت أماميين مع مضخم مدمج للصوت.

يُذكر أن "إتش تي سي" كانت قد حددت شهر يوليو القادم موعداً لوصول الجهاز للسوق التايوانية، ويُتوقع أن يتوفر بسعر حوالي 765 دولاراً أمريكياً، مع الإشارة إلى أن الشركة لم تتطرق إلى إمكانية توفره في الأسواق الأخرى في الوقت الحالي.