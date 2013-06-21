افتتاح أول متجر خاص بعلامة "بلاك بيري" في دبي

أعلنت شركة "بلاك بيري" BlackBerry اليوم عن افتتاح أول متجر يحمل علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وهو في مدينة دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانتها والتقرب أكثر من عملائها في المنطقة وفقًا للبيان الصحفي الذي قامت بتوزيعه اليوم.

ويقع المتجر الذي تبلغ مساحته أكثر من 1000 قدم مربع في دبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم، ويتم تشغيله بالشراكة مع شركة "آكسيوم تيليكوم".

واعتبر روبرت بوس المدير الإقليمي للشركة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأن افتتاح المتجر الرسمي للشركة يأتي في أعقاب الإطلاق الناجح لمنصة بلاك بيري 10 مؤخرًا في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيدًا على اهتمام الشركة في اكتساب رضا عملائها في المنطقة.

وتوقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لمحلات بلاك بيري والشريك الموزع لدى آكسيوم تيليكوم، استجابة ملحوظة من قِبل المستهلكين، خاصة أن العلامة التجارية لبلاك بيري باتت أقوى وأشد جاذبية من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

ويقدم المتجر الخدمات للعملاء، مثل تزويدهم بأحدث الترقيات البرمجية مجاناً والبيانات الاحتياطية وحلول النقل وإعدادات المنتج واعتماد الضمان وخدمات الصيانة.

يُذكر أن هواتف بلاك بيري الذكية تتوفر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع أكثر من 32 مزود خدمات في المنطقة.

