تقرير: جوجل تختبر خدمة لتبادل المتعلقات الشخصية

أشار تقرير جديد نشره موقع Google Operating System المتخصص بمراقبة خدمات شركة جوجل إلى أن الشركة تختبر داخلياً خدمة جديدة، تدعى Google Mine هدفها مساعدة المستخدمين في تبادل المتعلقات الشخصية والأغراض الخاصة بهم، مثل الكتب والملابس والأقراص الموسيقية، بالإضافة إلى إعارة السيارات والدراجات والأدوات ما بين الأصدقاء.

وبحسب الموقع فإن الخدمة مرتبطة بشكل وثيق بشبكة جوجل الاجتماعية +Google وستتوفر كتطبيق للهواتف بنظام أندرويد إضافةً لتوفرها على الويب.

وتتيح الخدمة للمستخدم تسجيل وتصنيف أغراضه ضمن قوائم، وكتابة المراجعات عنها، ومشاركة هذه القوائم مع الأصدقاء الذين يستطيعون الاطلاع عليها، وطلب استعارتها. كما يستطيع المستخدم تحديد الأشياء التي يرغب أو لا يرغب بإعارتها، وتحديد الأشياء التي يريد التخلي عنها وإعطاءها للآخرين دون مقابل.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة تحتوي على ميزة تسمح للمستخدم تضمين أشكال ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدمين الآخرين معاينة الأغراض، لكن لم يوضح التقرير كيف سيتيح التطبيق إمكانية التقاط مثل هذه الصور وإدراجها ضمن الخدمة.

يذكر أن الموقع نشر صورة مسربة قال إنه حصل عليها، تتضمن شرحاً حول خدمة Google Mine، وجاء في الشرح المختصر أن الخدمة تتيح للمستخدم مشاركة متعلقاته مع الأصدقاء، ومعرفة المتعلقات التي يقوم الأصدقاء بمشاركتها، مع إمكانية كتابة المراجعات ورفع الصور الخاصة بها.