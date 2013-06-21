سوني تلمح إلى إطلاق ساعة ذكية جديدة الأسبوع القادم

تعتزم شركة سوني الكشف ضمن مشاركتها في فعاليات معرض Mobile Asia للأجهزة المحمولة المزمع عقده في الفترة بين 26 و28 يونيو/حزيران الجاري في مدينة شنغهاي الصينية، عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية.

ونشرت الشركة اليابانية عبر حساب سلسلة هواتف "سوني إكسبريا" الذكية Sonyxperia@ على موقع تويتر تغريدتين ألمحت في الثانية بعد كتابة كلمات دقات الساعة، إلى أنه قد حان الوقت، في إشارة منها إلى ساعتها المرتقبة، مع صورة للساعة التي أطلقتها الشركة في عام 2012.

وقالت الشركة في التغريدة الأولى إن واحداً بين كل ثلاثة مستخدمين للأجهزة الذكية يرغب باقتناء ساعة ذكية، واستخدمت الشركة في كلا التغريدتين وسم المعرض الآسيوي المرتقب #MAE13 ووسماً يدل على أن الوقت قد حان لشيء ما itstime#.