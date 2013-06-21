"فيسبوك" تعلن عن دعم الفيديو في "إنستاجرام"

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس، عن إطلاق ميزة مشاركة مقاطع الفيديو عبر تطبيق مشاركة الصور التابع لها "إنستاجرام". وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تصل مدتها إلى 15 ثانية، وذلك من خلال تطبيق "إنستاجرام" على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS.

وستتضمن النسخة الجديدة من التطبيق أيقونة خاصة لتسجيل الفيديو، مجاورة لأيقونة الكاميرا الموجودة في التطبيق، كما يتيح التطبيق 13 مُرشّحًا خاصًا بمقاطع الفيديو، هذه المرشحات مصممة خصيصًا للفيديو وتختلف عن المرشحات الأساسية التي يمكن تطبيقها على الصور.

ويسمح التطبيق بنسخته الجديدة للمستخدم باختيار ما أطلقت عليه الشركة اسم "صورة غلاف"، حيث يستطيع المستخدم اختيار أي لقطة من الفيديو ووضعها كصورة ثابتة تظهر قبل تشغيل الفيديو.

وقال كيفن سيستروم المدير التنفيذي لإنستاجرام إن التطبيق يتيح رفع مقاطع الفيديو في الخلفية، ويتيح كذلك إمكانية مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية الأخرى كما هو الحال بالنسبة لمشاركة الصور.

وأضاف "سيستروم" بأن الشركة حرصت على جعل عملية مشاركة الفيديو سريعة وبسيطة.

وقال سيستروم خلال المؤتمر الصحفي إن الشركة عملت مع خبراء في مجال الفيديو لإضافة ميزة اسمها "سينما" تقوم تلقائيًا بتثبيت مقاطع الفيديو المهتزة، وتعمل هذه الميزة حاليًا على هواتف iPhone 4S و iPhone 5 فقط.

وأضاف بأنه قد تمت حتى الآن مشاركة 16 مليار صورة على إنستاجرام، وتحصد هذه الصور ما مجموعه مليار إعجاب يوميًا، ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق 130 مليون مستخدم شهريًا.

