إصلاح المشاكل التي واجهت مستخدمي "بلاي ستيشن 3"

أعلنت شركة سوني أنها بصدد إصلاح الخطأ التقني الذي تسبب بمشاكل لمستخدمي الإصدار الثالث من منصة الألعاب التابعة لها "بلاي ستيشن"، حيث وجد المستخدمون أن أحدث إصدارات البرنامج الثابث firmware للمنصة تسبب بتعليق عمل الجهاز عند التشغيل.

وقامت الشركة اليابانية بسحب الإصدار الذي يحتوي على مشاكل من الإنترنت، ووعدت من خلال تغريدة نشرتها على الحساب الخاص ببلاي ستيشن في أوروبا PlayStationEU@ بموقع "تويتر" أنها ستطلق إصداراً بديلاً دون مشاكل في 27 يونيو/حزيران الجاري.

هذا ولم تحدد الشركة عدد المستخدمين الذين تضرروا من هذه المشكلة ولكنها اكتفت في تغريدة ثانية بالقول إنها حددت المشكلة التي أثرت على عدد صغير من مستخدمي منصة الألعاب التابعة لها.

يذكر أن الشركة كانت قد أطلقت الإصدار 4.45 من البرنامج الثابت للمنصة، والذي وجدت فيه هذه المشكلة في 18 يونيو/حزيران الجاري، أي قبل 3 أيام.