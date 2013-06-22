إنستاغرام تعلن عن 5 ملايين مقطع فيديو خلال 24 ساعة

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، المالكة لخدمة مشاركة الصور إنستاغرام اليوم الجمعة عن وصول عدد مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر الخدمة خلال أول 24 ساعة من إطلاق الميزة الجديدة التي جلبت للمستخدمين إمكانية مشاركة الفيديو، إلى 5 ملايين.

ويرى الخبراء أن الميزة التي جاءت منافسة لخدمة مشاركة الفيديو "فاين Vine" التابعة لتويتر، تمكنت في زمن قياسي من استقطاب مستخدمي خدمة إنستاغرام البالغ عددهم 130 مليون مستخدم نشط شهريا، وهو الأمر الذي يفسر هذا الكم الهائل من الفيديو خلال هذا الزمن القصير.

وبما أن ميزة مشاركة مقاطع الفيديو عبر إنستاغرام حددت زمن الأقصى لكل مقطع بـ15 ثانية، فهذا يعني وبناء على الأرقام التي أعلنت عنها الشركة، أنه تم مشاركة 40 ساعة من الفيديو في كل دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن فيسبوك كانت أمس قد أعلنت ضمن حدث خاص عن الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو عبر تطبيق إنستاغرام. وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تصل مدتها إلى 15 ثانية، وذلك من خلال تطبيق إنستاغرام على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS.

هذا ويتيح التطبيق بنسخته الجديدة للمستخدمين تطبيق 13 مُرشحا خاصا بمقاطع الفيديو، وهي مصممة خصيصا للفيديو وتختلف عن المرشحات الأساسية الخاصة بالصور، كما أن التطبيق يسمح للمستخدم باختيار ما أطلقت عليه الشركة اسم "صورة غلاف".