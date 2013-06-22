عطل في "فيسبوك" يؤدي إلى تقاسم أرقام هواتف المستخدمين

اعترف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أن عطلاً في برنامج داخل الشبكة الاجتماعية أدى إلى تقاسم غير متعمد لأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لستة ملايين مستخدم.

وأوضحت إدارة "فيسبوك" في مذكرة أن العطل لم يؤد إلى كشف أي معلومات مالية، مؤكداً أنه لا دليل على أن العطل استخدم بنية سيئة.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي أنه "يشعر بالاستياء والإرباك" بعد هذه المشكلة.

وأرسلت إدارة "فيسبوك" رسائل إلكترونية إلى مستخدمي الموقع الذين تأثروا بهذا العطل الذي سيكون تأثيره "محدوداً" حسب الموقع، لأن تقاسم المعطيات جرى بين الذين كانوا يستخدمون الموقع عند وقوع العطل.

وجرى العطل عندما قام أحد مستخدمي "فيسبوك" بتسجيل أرشيف حسابه في "فيسبوك" عبر "داونلود يور انفورميشن" (دي واي آي) إحدى أدوات "فيسبوك"، كما قال الموقع.

وتابعت إدارة "فيسبوك": "نأخذ الحياة الخاصة للناس على محمل الجد، ونفعل ما بوسعنا لحماية معلوماتهم"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وجود فريق قوي لا يمكن لأي شركة أن تمنع وقوع الأعطال بنسبة 100%".

وأكدت أن هذا العطل جعل بعض المعلومات المتعلقة بعناوين شخص (بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه) متاحة لأشخاص لديهم معلومات عن عناوينه أصلا أو اتصالات معه".

ولفتت الإدارة إلى أنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها أن أرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية لنحو ستة ملايين مشترك في "فيسبوك" تم تقاسمها.