مايكروسوفت تحدث تطبيق الموسيقى على "ويندوز 8"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثاً جديداً لتطبيق تشغيل الموسيقى الخاص بها على ويندوز 8 Xbox Music. ويتيح التحديث خياراً جديداً للبحث ضمن التطبيق يظهر في الزاوية العليا اليمنى، ويتيح البحث المباشر عن الموسيقى المخزنة على حاسب المستخدم، أو ضمن الموسيقى التي توفرها خدمة Xbox Music عبر الإنترنت.

ويتيح التحديث الجديد إمكانية تجربة الاستماع للموسيقى التي توفرها خدمة Xbox Music مجاناً بشكل مدعوم بالإعلانات دون الحاجة لتسجيل الدخول في الخدمة، ويتيح هذا التحديث الاستماع إلى 15 أغنية من اختياره بشكل مجاني. وما زال التطبيق يتيح للمستخدم من خلال تسجيل الدخول عبر جهاز الكمبيوتر أو الحاسب اللوحي بنظام ويندوز 8 للاستماع إلى ملايين الأغاني التي تقدمها الخدمة بشكل مجاني مدعوم بالإعلانات.

يُذكر أن التطبيق يتيح البحث عن الأغاني بحسب الفنان أو الأغنية أو الألبوم وتشغيل الأغنية بشكل مباشر، كما تتيح خدمة الراديو استكشاف الموسيقى وإنشاء المحطات المخصصة اعتماداً على الفنانين أو أنواع الموسيقى التي يفضلها المستخدم.

وتضمن التحديث أيضاً إصلاحاً للأخطاء وبعض التعديلات الصغيرة على الواجهات. ويقوم التطبيق بتحديث نفسه تلقائياً لدى تشغيله.