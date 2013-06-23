موقع "تويتر" يضيف تحديثات لنظام الإشعارات الخاص به

بدأ موقع التدوين المصغر "تويتر" بإطلاق ميزة جديدة تقوم بإشعار المستخدمين في حال قام مستخدم آخر بـ"تفضيل" التغريدات التي أتت على ذكرهم والإشارة إليهم mention@.

لا يبدو هذا التغيير كبيراً، ولكن ذلك يدل على أن تويتر يسعى إلى توسيع نظام الإشعارات، بحيث يعطي المستخدمين فهماً أعمق من الارتباطات المباشرة بينهم وبين متابعيهم.

وبفضل هذا التحديث الجديد سيتلقى المستخدم إشعاراً عندما يقوم أحدهم بذكره في تغريدة ما وتلقى هذه التغريدة إعجاب مستخدم آخر، حيث كان الوضع سابقاً أن المستخدمين لا يتلقون إلا الإشعارات التي تأتي عندما يقوم أحد المتابعين بتفضيل تغريداتهم الخاصة.

يُذكر أن موقع تويتر قام أيضاً بإضافة تحديث جديد يسمح باستقبال المستخدم لإشعارات تنبهه إلى أن مستخدماً آخر قد قام بإعادة تغريد قد تمت الإشارة إليه فيها.