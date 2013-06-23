وكالة الصين الجديدة: أميركا "أكبر نذل" معلوماتي

وصفت وكالة أنباء الصين الجديدة، الأحد 23 يونيو/حزيران، الولايات المتحدة بأنها "أكبر نذل في عصرنا" في الهجمات المعلوماتية، بعدما كشف عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ادوارد سنودن عن قرصنة أميركية ضد الصين.

وقالت الوكالة الصينية الرسمية إن هذه الاتهامات "تدل على أن الولايات المتحدة، التي حاولت لفترة طويلة أن تقدم نفسها على أنها ضحية بريئة للهجمات الإلكترونية، هي أكبر نذل في عصرنا" في هذا المجال.

وكان سنودن أكد في مقال نشرته، السبت، صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، التي تصدر في هونغ كونغ، أن الحكومة الأميركية تقوم بقرصنة الرسائل النصية لمستخدمي خطوط الشركات الصينية، وكذلك جامعة تسينغوا في بكين، وشركة تشغيل الألياف البصرية لآسيا المحيط الهادئ (باكنيت).

وذكرت وكالة الصين الجديدة أن الولايات المتحدة تحاول تسلم سنودن من هونغ كونغ، المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي لجأ إليها العميل الأميركي.

وتابعت أن "الولايات المتحدة مدينة بتوضيحات للصين والدول الأخرى التي تُتهم بالتجسس عليها، وعليها أن تُعرف العالم بمدى وأهداف برامجها للقرصنة السرية".