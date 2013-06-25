جوجل يحتفل بذكرى ميلاد المعماري المبدع غاودي الـ161

احتفل محرك البحث الشهير جوجل google بذكرى ميلاد المهندس المعماري أنطونيو غاودي الذي يصادف الثلاثاء 25 يونيو/حزيران الحالي ذكرى ميلاده الـ161، حيث ولد في مقاطعة جنوب تاراغون في كاتالونيا بإسبانيا في 1852م.

وزُيّنت صفحة جوجل الرئيسية بشعار خاص للمناسبة عكس أشهر منجزات أنطونيو غاودي المعمارية في إسبانيا، حيث استعان جوجل بكتابة أحرف كلماته بقطع من السيراميك التي ابتكرها أنطوني غاودي حملت صوراً لأهم منجزاته المعمارية.

وأنطونيو غاودي هو مهندس معماري إسباني وُلد 25 يونيو 1852 وتوفي في 10 يونيو 1926 في كاتالونيا بإسبانيا. رغم إعاقته ومعاناته مع العرج لم تمنعه بمواصلة مشواره في الهندسة المعمارية التي أصبح أحد روادها وأساتذتها في العالم.

وكان غاودي معماري ونحّات تأثر بالعمارة الإسلامية والقوطية والباروكية، ولكنه طبع أعماله ببصمته الخاصة فخرجت لنا أعماله مختلفة عن مثيلاتها.

وعاش غاودي حياته مفتوناً بالطبيعة، ودرس الطبيعة الزوايا والمنحنيات وأدرجتها في بلدة التصميمات.

واشتهر أنطونيو غاودي في أنحاء أوروبا حاملاً سمعة عالية بوصفه ممثل العمارة الإسبانية الحديثة، وضمَّت منظمة اليونيسكو سبعة من أعماله في مواقع التراث العالمي بين عامي 1984 و2005 م وتتمركز أعمال غاودي المعمارية في إسبانيا.

وافتتن غاودي طوال حياته بالطبيعة، حيث درس الطبيعة والزوايا والمنحنيات ودرجاتها وبدلاً من الاعتماد على الأشكال الهندسية، فضل أن يحاكي ويقلد الطريقة التي تنمو الأشجار والبشر.