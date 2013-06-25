مجموعة صور مسرّبة لهاتف آيفون 5 إس

تسرّبت أمس الاثنين مجموعة جديدة من الصور لما يعتقد أنه الإصدار القادم من الهاتف الذكي آيفون، وذلك بعد حوالي ثلاثة أيام فقط من تسريب صورتين لنفس الجهاز.

وبحسب موقع MacRumors الذي حصل على الصور المسربة، جاءت الصور الجديدة بمزيد من التفاصيل عن هاتف آيفون 5 إس المرتقب، حيث أظهرت الصور وجود بطارية ذات سعة أكبر ونظام فلاشي ملون ثنائي للكاميرا الخلفية، مع التركيز على تفاصيل أكثر عن شريحة الجهاز الرئيسية، حيث حملت شريحة الجهاز في الصور المسربة الرقم APL0698 لتشير إلى أن شريحة الإصدار القادم من هواتف آيفون قد تحمل الاسم A7 ولن تكون نسخة معدلة عن شريحة A6 الموجودة في هاتف آيفون 5.

يُذكر أن شريحة A6 تحمل الرقم APL0598، في حين حملت شريحة A6X الموجودة في الجيل الرابع من حاسبات آيباد اللوحية الرقم APL5598، ما يدل، بحسب موقع MacRumors، أن الشركة تقوم بتغيير الرقم الأول ضمن نفس السلسلة من الشرائح الرئيسية، لذا فإن تغيير الرقم الثاني يدل على أن الشركة ستتحول إلى سلسلة جديدة.

يُشار إلى أن الصور المسربة الجديدة تطابقت مع الصور المسربة سابقًا من حيث احتوائها على الرقم 1234، ولكن الجديد هو ظهور رقم آخر في الصور الجديدة وهو الرقم 1239 والذي يدل، بحسب الموقع، على أن هذه الشريحة قد تم تصنيعها في أواخر سبتمبر/أيلول 2012، بالإضافة إلى ذلك، أفاد الموقع بأنه تمكّن من تحديد التاريخ الذي تم في تجميع الجهاز وهو شهر ديسمبر/كانون الأول 2012.

وذكر موقع MacRumors أن الشريحة التي ظهرت في الصور تحوي على المُعرِّف K1A0062، وبعد التواصل مع المتخصصين في مجال تصنيع الشرائح، اتضح له أن الشريحة قد تكون من تصنيع الشركة التايوانية TSMC، حيث إن الشرائح التي تقوم شركة سامسونغ بتصنيعها تحوي على الحرف N وليس K، أي أن شركة آبل استغنت عن سامسونغ في تصنيع شريحة آيفون 5 إس، وهو الأمر الذي لطالما دار الحديث عنه في تقارير سابقة.

ويرى الخبراء أن تضمين آيفون 5 إس بفلاش لوني ثنائي قد يعزز قدرات الجهاز على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير أخيرة توقعت أن تقوم شركة آبل بالكشف عن آيفون 5 إس في وقت لاحق من العام الجاري الذي قد يشهد أيضاً كشف الشركة عن نسخة ذات سعر أرخص من آيفون، ومن المحتمل جداً، بحسب تقارير أخرى، أن تقوم الشركة بالكشف عن الإصدار القادم من هاتف آيفون في شهر سبتمبر/أيلول القادم.