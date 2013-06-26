سوني تكشف عن ساعة ذكية جديدة بنظام أندرويد

كشفت شركة سوني، أمس الثلاثاء، خلال معرض Mobile Asia Expo في الصين، عن الإصدار الثاني من ساعتها الذكية Sony SmartWatch 2، القادرة على إجراء مزامنة مع الهواتف والحواسب اللوحية بنظام أندرويد من أجل تقديم ميزات مثل معرفة هوية المتصل وقراءة الرسائل، وكذلك الحصول على تنبيهات فيسبوك وتويتر مع إمكانية عرض معلومات عن الموسيقى والتحكم بها مباشرةً من خلال الساعة.

وتملك الساعة الجديدة شاشة لمسية من نوع Transflective LCD بقياس 1.6 بوصة وبدقة عرض 220×176 بيكسل، مع وجود أزرار تحكم لمسية أسفل الشاشة وزر تشغيل على طرف الساعة، بالإضافة إلى مستشعر لضبط سطوع إضاءة الخلفية تلقائيًا، وذلك اعتمادًا على درجة الإضاءة الخارجية من أجل راحة المستخدم.

وقد تم استبدال البلاستيك المستخدم في النموذج القديم من ساعات سوني بهيكل مصنوع من الألومنيوم والبلاستيك المصقول بجودة عالية. كما تقدم الساعة الجديدة مقاومة لرذاذ المياه، لكنها - بحسب سوني - غير مناسبة للاستخدام أثناء الاستحمام والسباحة والغوص والغطس السطحي والأنشطة المرتبطة بالماء والصيد.

ويأتي مرفقًا مع الساعة سوار للمعصم مصنوع من الستانليس ستيل، إلا أن تصميم الساعة متوافق مع أي سوار بقياس 24 ميليمتر في حال رغبة المستخدم بتركيب سوار من الجلد أو المطاط أو أي نوع آخر. ويمكن شحن الساعة من خلال ربطها بالحاسب عن طريق وصلة micro USB.

وقد اختارت سوني أن تعمل الساعة مع بروتوكول Bluetooth 3.0 بدلًا من Bluetooth 4.0 الموفّر للطاقة بشكلٍ أكبر، وتشير تقديرات الشركة إلى حوالي أربعة أيام من الاستخدام المتوسط عندما تكون الساعة مشحونة بالكامل، كما يظهر تحذير عن انخفاض مستوى البطارية.

ويمكن اقتران ساعة SmartWatch 2 مع أي جهاز أندرويد يعمل بتقنية الاتصال قريب المدى NFC ويستخدم نظام التشغيل أندرويد 4.0 ‏(آيس كريم ساندوتش) وما فوق، وهي طريقة سهلة وسريعة تتضمن لمس الساعة بالهاتف لعمل الاقتران تلقائيًا.

وبإمكان هذه الساعة تشغيل تطبيقات Sony Smartwatch الموجودة في متجر جوجل بلاي، والتي تقول الشركة أن هناك ما يزيد عن 200 تطبيق للاخيار بينها حتى الآن. وفي حال لم تكن الساعة متصلة بأي جهاز أندرويد، فإنها ستعمل عمل ساعة مستقلة مع القدرة على التنبيه وإمكانية متابعة التنبيهات القديمة.

ولم تكشف الشركة عن السعر المتوقع لهذه الساعة، ولا عن مواعيد وأماكن توفرها، إلا أنه يتوقع أن تصل المتاجر في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي.