"مايكروسوفت" تطلق نسخة تجريبية محدثة من "ويندوز 8"

عرضت شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة، الأربعاء، نسخة تجريبية محدثة من نظامها التشغيلي "ويندوز 8" مخصصة في الدرجة الأولى إلى مطوري البرمجيات وتتميز بعودة زر "البداية" (ستارت).

وقال رئيس "مايكروسوفت"، ستيف بالمر، خلال افتتاح مؤتمر "بيلد" في سان فرانسيسكو: "إن "ويندوز 8.1" يأخذ الملاحظات المتعددة التي سجلها المستخدمون منذ انطلاقه بالاعتبار".

وأعلن ستيف بالمر أن "ويندوز 8.1" يتميز بعودة زر "البداية" الذي طالب به منذ فترة طويلة بعض مستخدمي البرنامج الأوفياء.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت في نهاية 2012 نسخة جديدة من نظامها التشغيلي "ويندوز" كي تحاول التعويض عن تأخرها في سوق الأجهزة المحمولة. وتميزت هذه النسخة بإلغاء قائمة "البداية" الموجودة في كل نسخ "ويندوز" منذ 18 سنة واستبدالها في "ويندوز 8" بصفحة رئيسية عليها أيقونات كبيرة تتلاءم مع شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة باللمس.

ووضعت الشركة في تصرف مطوري البرمجيات نسخة تجريبية من "ويندوز 8.1" على الإنترنت، مؤكدة أن هذه الخطوة هي بداية مرحلة "إطلاق سريع" لنسخ البرنامج الجديدة.