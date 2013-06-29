هولندا تطلق أول مباراة كرة قدم للروبوتات

انطلقت في هولندا مباراة كأس العالم لكرة القدم الخاصة بالروبوتات، والتي تعتبر تجربة فريدة من نوعها هدفها تطوير فعالية الروبوت لينافس اللاعبين العالميين في المستقبل.

هل تخيلت يوما أن تحضر مباراة كأس العالم لكرة القدم وتشجع ربوتك المفضل، هذا ما انطلق حاليا في ايندهوفن بجنوب هولندا بوجود نحو 2500 أستاذ جامعي، حيث شهدت هذه المبارة الأولى من نوعها منافسة قوية، إذ حصل روبوت من الفريق الألماني على بطاقة صفراء، بعد محاولته خطف الكرة من خصمه الهولندي.

تتكون الروبوتات التي تخوض مسابقة كرة القدم لكأس العالم من فريق يشمل خمس لاعبين، وتأتي على شكل مقعد صغير مقلوب ومجهز بعجلات متعددة الاتجاه لتسهل عليها الحركة، كما يعلوه برج صغير يحوي على كاميرا موجة نحو الأعلى تعكسها مرآة تسمح له برؤية ما يدور حوله.

وطور الروبوت بشكل يمكنه من اللعب باستقلالية تامة داخل الملعب، وذلك بفضل نظام لاسلكي وبرنامج معلوماتي، حيث ينطلق وسط الملعب بشكل مستقل دون أي تدخل.

ويقول منظمو هذه الفعالية "إن الهدف من هذه المسابقة هو تجهيز روبوتات متطورة وأكثر فعالية قد يتشكل منها فريق قادر على منافسة فرق لأبطال كرة القدم من الفرق العالمية.