"اتصالات".. مكالمات مجانية عبر الإمارات للهاتف الثابت

أعلنت شركة "اتصالات" أنه اعتباراً من اليوم الموافق 1 يوليو/تموز 2013 سوف يتمتع مشتركو الهاتف الثابت المنزلي من "اتصالات" بمكالمات مجانية عبر الإمارات، بالإضافة إلى المكالمات المجانية ضمن الإمارة الواحدة، وستكون هذه الخدمة متوفرة لكافة مشتركي الهاتف الثابت ضمن باقات eLife ولمشتركي الهاتف الثابت كخدمة مستقلة للمنازل.

وقالت الشركة إنها تقدم لمشتركي الهاتف الثابت خيارات وصفتها بالجذابة لتحقيق الاستفادة المثلى من خطوطهم الثابتة، حيث تشمل هذه الخيارات عروض المكالمات الدولية، مثل عرض دولتي المفضلة الذي يؤمن توفيرا كبيرا للعملاء الذين يجرون اتصالات دولية كثيرة لبلد محدد، وباقة الاتصال الدولي أثناء ساعات التخفيض المميزة والتي تقدم أسعارا مخفضة على الاتصالات الدولية من الهاتف الثابت المنزلي، بالإضافة إلى باقة "النجمة" المتطورة التي تضم عدداً من المزايا، مثل المكالمات الجماعية وتحويل المكالمات وحجب المكالمات وغيرها.

وأشارت "اتصالات" إلى أنه يمكن للعملاء الاشتراك في الخدمات السابقة من خلال الاتصال على الرقم 125 من هواتفهم الثابتة.

كما أعلنت الشركة أن جميع مشتركي خدمة eLife الحاليين والجدد سيوفر لهم استخدام غير محدود للإنترنت بسرعات عالية تتيح لهم الوصول بسرعة عالية جدا إلى محتوى الوسائط المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت والاستمتاع بالألعاب والخدمات الأخرى.