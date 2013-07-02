فيسبوك يعيد تصميم واجهة المستخدم بتطبيقه لـ"ويندوز فون"

كشف "فيسبوك" عن التحديث رقم 5.0.2.0 لتطبيق موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنظام "ويندوز فون"، حيث أعيد تصميم واجهة المستخدم للتطبيق.

وأعاد "فيسبوك" تصميم واجهة المستخدم لتصبح شبيهة لتطبيق موقع التواصل الاجتماعي الخاص بأنظمة تشغيل الأجهزة الذكية الأخرى مثل أندرويد وiOS.

وتسهل الواجهة الجديدة الوصول إلى قائمة الأصدقاء لإجراء محادثات معهم والوصول إلى بقية أقسام الموقع كصندوق الرسائل، وذلك عبر التمرير إلى اليمين واليسار، بالإضافة إلى سهولة الوصول وعرض صفحة "خلاصات الأخبار" وصفحة المستخدم الشخصية، وحصلت كافة الصفحات على تصميم جدي.

وأوضح "فيسبوك" عبر صفحة التطبيق أن التحديث الجديد يجعل أداء التطبيق أسرع وأفضل على الأجهزة العاملة نظام "ويندوز فون 8"، كما سيدعم التطبيق درجات وضوح أكثر للأجهزة العاملة بالنظام الذي تطوره "مايكروسوفت".

ويدعم التطبيق نظامي ويندوز فون 8 و"ويندوز فون 7.5"، ويمكن تنزيله عبر صفحة التطبيق على متجر "ويندوز فون"، ويبلغ حجم التطبيق نحو 7 ميجابايت.

