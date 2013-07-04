جيجابايت تطرح السلسلة الثامنة من لوحاتها الرئيسية بمصر

أعلنت شركة "جيجابايت" المتخصصة في مجال اللوحات الرئيسية وكروت الشاشة اليوم عن طرح السلسلة الثامنة من لوحاتها الرئيسية رسمياً بالسوق المصري.

وقالت الشركة التايوانية إن السلسلة الثامنة تتضمن اللوحات الرئيسية Z87X-OC للمحترفين وG1.Sniper5 للاعبين واللوحتين Z87X-UD4H وZ87X-D3H.

وأضافت "جيجابايت" أن إصدار تقنية Ultra Durable 5 Plus يأتي لأول مرة من خلال سلسلة لوحات جيجابايت الرئيسية الثامنة وهي التقنية التي تجمع العديد من الخصائص والمكونات التي تتيح للمحترفين، بحسب الشركة، أداءً يحطم الأرقام القياسية بالإضافة إلى التبريد الفائق وإطالة العمر الافتراضي للوحة الرئيسية.

وأشارت الشركة إلى أنها استخدمت في اللوحات الرئيسية الجديدة المكثفات الصلبة والمسجلة بأعلى أداء وأطول عمر افتراضي حتى في أقصى ظروف التشغيل، بالإضافة إلى وحدات ESR التي لن يكون هناك، وفقًا لـ "جيجابايت" أي قلق من زيادة تحميل معالج الحاسب مهما بلغت هذه الزيادة. هذا وتأتي هذه المكثفات بلون أسود داكن حصريًا لسلسلة لوحات جيجابايت الرئيسية الثامنة.

وتدعم سلسلة لوحات جيجابايت الرئيسية الجديدة 9 موصلات لمراوح تبريد النظام موزعة بشكل وصفته الشركة بالاستراتيجي، وتشمل مروحة تبريد CPU OPT والتي يمكن وصلها بمضخة ماء وضبطها للعمل بالسرعة القصوى باستمرار.

هذا ويتيح تطبيق EasyTune الجديد من جيجابايت التحكم الكامل في مراوح تبريد النظام من خلال إعدادات خاصة بتدفق الهواء باستخدام موصلات رقمية مخصصة لهذا الغرض.

وقالت الشركة إنه قد تم تزويد سلسلة لوحات جيجابايت الرئيسية الثامنة بمقبس معالج مطلي بطبقة من الذهب بقياس 15µ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحقق مزيدًا من قوة التحمل والعمر الافتراضي الأطول لمقبس المعالج مع مرور الوقت بدون أي قلق من تعرض سنون التوصيل للتآكل.