"مايكروسوفت" تطلق نسخة تجريبية من منصة "إكس بوكس لايف"

دعت شركة "مايكروسوفت" الجمعة مستخدمي منصة الألعاب التابعة لها "إكس بوكس 360" إلى تثبيت النسخة التجريبية من المنصة البرمجية "إكس بوكس لايف" عليها، وذلك بهدف جمع آرائهم عن المنصة الجديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة مايجور نيلسون، في منشور له على مدونته في وقت سابق من يوم الجمعة، إنه يمكن للاعبين تسجيل الدخول إلى منصات الألعاب "إكس بوك 360" وتثبيت المنصة البرمجية من الصفحة الرئيسية للوحة التحكم.

ويتوجب على مستخدمي “إكس بوكس 360″ الموافقة على شروط معينة قبل تثبيت منصة “إكس بوكس لايف”، حيث يأتي هذا في وقت ما زالت فيه تفاصيل النسخة الجديدة من نظام التشغيل الخاص بمنصة الألعاب غير واضحة.

ولكن يتوقع أن تكون الشركة قد طرحت العديد من المزايا التي تجعل المنصة قريبة من نظام “ويندوز 8″، أو تجعلها مشابهة لمنصة التشغيل الخاص بـ “إكس بوكس ون” الجديد، حيث أكد نيلسون أن هناك العديد من التغييرات التي من شأنها تحسين أداء النظام.

وبحسب منشور الشركة، فعدد النسخ التجريبية المتاحة محدود، لذا دعت المستخدمين إلى التسجيل سريعًا للحصول عليها.